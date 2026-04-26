Şampiyonluk yarışında “zurnanın zırt dediği” yer geldi çattı. Lider Galatasaray ve en yakın takipçisi Fenerbahçe bugün Ali Sami Yen Rams Park’ta kozlarını paylaşacak. Galatasaray kazandığı takdirde “dananın kuyruğu kopacak” ve sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda en büyük engeli aşıp hedefe bir adım daha yaklaşacak.

Fenerbahçe kazanırsa bütün hesaplar alt-üst olacak, sezonun kalan maçları yüreklerin dayanamayacağı bir heyecan fırtınasına dönüşecek.

İki takım arasında geçmişi ta 1909 yılına dayanan ezeli rekabetin ilk maçını Galatasaray 2-0 kazanmış. Bu özel maçtan bir yıl sonra yapılan lig maçı da Galatasaray’ın 3-0 galibiyeti ile sonuçlanmış.

Fenerbahçe ve Galatasaray bugün 404’ncü kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 403 maçın 149’unu Fenerbahçe, 130’unu Galatasaray kazanmış. 124 maç da berabere bitmiş.

Şimdi sonucu merakla beklenen 404. derbi öncesi Hayat Mecmuası’nı karıştırırken bundan tam 66 yıl önce 18 Aralık 1960 yılında oynanan 172. Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili ilginç bir ayrıntıya rastladım. O güne kadar yapılan 171 maçın 62’sini Galatasaray’ın, 60’ını Fenerbahçe’nin kazandığı, 42 maçın berabere bittiği, 7 maçın da yarıda kaldığı kaydedilen yazıda tarafların birbirlerine attığı gol sayısının 249 olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın birbirlerine attıkları gol sayısındaki bu eşitliğe dikkat çekildikten sonra 172. derbinin sonucundan da çok merak edilen tarafının 250’inci golü hangisinin atacağı olduğu vurgulanıyor.

Beni de meraklandıran bu bilgi sonrasında yaptığım araştırma neticesinde söz konusu derbiyi Galatasaray’ın 5-0 kazandığını ve ezeli rekabet sürecinde Fenerbahçe kalesinde filelerle buluşan gollerden 250’incisinin Metin Oktay tarafından atıldığını öğrenip sizlerle paylaşmak istedim.

Hayat Mecmuası’nın sararan sayfaları arasında denk geldiğim bu yazıda Fenerbahçe-Galatasaray ezeli rekabetinin izini sürerken öğrendiğim diğer enteresan bilgileri de şöyle özetleyeyim:

Galatasaray-Fenerbahçe arasında sonucu en açık farklı maç 12 Şubat 1911’de oynanmış. Fenerbahçe stadındaki lig maçına gitmek için Galatasaraylı futbolcular Köprü’den (Eminönü Galata Köprüsü) vapura binmişler. Hava lodos ve deniz dalgalıymış. Vapur güç bela Kadıköy iskelesine şöyle bir yanaşabilmiş ancak şiddetli dalgalar sebebiyle yeniden açılmak zorunda kalmış. Bu esnada Galatasaraylı futbolculardan ancak 7’si vapurdan iskeleye atlayabilmiş. Diğerleri vapurdan inemeyince Galatasaray sahaya 7 kişi çıkmak zorunda kalmış. Maçın 25. dakikasında Fenerbahçe kalecisi Ali Sait'in sakatlanmasıyla Fenerbahçe maçı 10, Galatasaray ise 7 kişiyle tamamlamış. Kalecileri sakatlanan Fenerbahçeli futbolcuların sırayla kaleye geçmeleri de bu maçın başka bir ayrıntısı olmuş. 7 kişilik Galatasaray takımı Fenerbahçe’ye tam 7 gol atıp maçı 7-0 kazanmış. O günden bugüne ne Fenerbahçe Galatasaray’a 7 gol atabilmiş, ne de Galatasaray Fenerbahçe’ye…

Eğer yanlış hatırlamıyorsam 6 Kasım 2002’de Fenerbahçe 6-0’lık galibiyeti ile 7-0’lık Galatasaray mağlubiyetinin rövanşını almaya çok yaklaşsa da bunu başaramamıştı.

Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabetin bu 7-0’lık rekoru acaba bugünkü maçta kırılabilir mi?

Ne dersiniz?..