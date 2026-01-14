Grönland'ın Sanayi, Ham Madde, Maden, Enerji, Kolluk Kuvvetleri ve Eşitlik Bakanı Naaja Nathanielsen, adada her seviyede ABD'nin Grönland'ı ele geçirme isteğinin konuşulduğunu belirterek, "Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok. Bu bizim amaçladığımız veya olmaya çalıştığımız bir şey değil. Biz sadece işbirliği için çalışıyoruz. Kendimizi Amerikalı olarak görmüyoruz ve Danimarka Krallığı'nın parçası olmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Nathanielsen, İngiltere Parlamentosunun Grönland Hakkında Tüm Partiler Parlamento Grubu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Grönland'ı ilhak etmesi ya da satın alması konusunun Grönland halkını endişelendirdiğini kaydeden Nathanielsen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu, gelecek hakkında büyük bir endişe konusu. İnsanlar uyumakta zorlandıklarını söylüyorlar. Evlerde konuşulan temel konu bu. Halk bunun etkisini hissediyor. Siyasi seviyede ise tüm partiler bu konuda çok net. Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok. Bu bizim amaçladığımız veya olmaya çalıştığımız bir şey değil. Biz sadece işbirliği için çalışıyoruz. Kendimizi Amerikalı olarak görmüyoruz ve Danimarka Krallığı'nın parçası olmaktan mutluyuz."

Nathanielsen, ABD'den gelen açıklamalar karşısında bir müttefik olarak ihanete uğramış hissettiklerini anlatarak, "ABD'nin müttefikiyiz. ABD tarafından ilhak edilmek veya satın alınmak konusunda bir basın toplantısı düzenlemek, yapmak isteyeceğimiz bir şey değildi. Bu bizim hak ettiğimiz bir şey değil," dedi.

Grönland'ın ABD'li maden şirketleri ve yatırımcılara açık olduğunu vurgulayan Nathanielsen, "ABD'nin Grönland konusundaki tek düşüncesi ulusal güvenlikle ilgili. Biz bunu tartışmaya hazırız. Ayrıca madenlere de ulaşmaya çalışıyorlar. Bunu da tartışmaya açığız." ifadelerini kullandı.

"Kendimizi ABD'yle savaşta bulan ülke olmayacağız." diyen Nathanielsen barışçıl bir çözüm bulmak için sonuna kadar çalışacaklarının altını çizdi.

- "İşgal olursa hukuka dayalı düzen yıkılır"

İki dost ve müttefikin birbirine karşı silah kullanmasının anlamsız olduğunu da dile getiren Nathanielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland çevresindeki Rus ve Çin hareketliliğiyle ilgili ifadelerine de değindi.

Nathanielsen, Rusya ve Çin'in Arktik'le bazı hedefleri olduğunu belirterek, "Rusya, Arktik'te yer alan bir ülke. Çin'in de uzun süredir bölgeye ilgisi var. Biz, Grönland olarak bir gözlem yapılmasını destekliyoruz. Bir anlaşma olacaksa da taraf olmalarında bir sakınca yok. Ancak Grönland'a doğrudan bir ilgi de görmüyoruz. Rusya'yla ticareti yaptırımlar kapsamında durdurduk, Çin'in de Grönland'da yatırımı yok." diye konuştu.

ABD'nin Grönland'ı işgal etme ihtimaline ilişkin soruya da yanıt veren Nathanielsen, "Bu senaryo gerçekleşirse bu odada bulunan herkesin yeni dünya düzeninin nasıl bir şey olacağını düşünmesi gerekecek." yorumunu yaptı.

Nathanielsen, bir NATO ülkesinin başka bir NATO ülkesine saldırmasının tüm müttefiklere saldırı olacağına dikkati çekerek, "İşgal olursa hukuka dayalı düzen, uluslararası hukuk ve var olan tüm anlaşmalar yıkılır. Bu hepimiz için kötü ve utanç verici olacaktır." dedi.

NATO'yu sadece müttefiklere değil tüm dünyaya barış ve huzur getirdiğini söyleyen Nathanielsen, Grönlandlıların Danimarka'dan bağımsızlık istemediğini de dile getirdi.

Bir işgale karşı adaya müttefik askerlerinin yerleştirilmesi ihtimaline de işaret eden Nathanielsen, "NATO askerlerine daha fazla yer açmaktan yana bir sorunumuz yok. Geçmişte Grönland'da bugün olduğundan daha fazla asker vardı. Bu bizim alışık olduğumuz bir şey." ifadelerini kullandı.