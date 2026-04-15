ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma veya kontrolü ele alma yönündeki açıklamalarına en sert tepkiyi gösteren eski Başbakan Mute Bourup Egede, ülkenin yeni Dışişleri Bakanı olarak atandı.

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, başkent Nuuk'ta düzenlediği basın toplantısında kabinede küçük bir değişiklik yapıldığını duyurdu.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA KARARI

Başbakan Nielsen, Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt'in yerine eski Başbakan Mute Bourup Egede'nin getirildiğini açıkladı.Nielsen, Egede'nin siyasetteki geniş tecrübesine vurgu yaparak şu değerlendirmede bulundu:

"Egede, ABD'nin Grönland'ı almaya yönelik söylemlerinin yoğunlaştığı dönemde Başbakan olarak görev yapan isimdi. O dönem gösterdiği tutumla yeni görevi üstlenme hususunda muazzam biri olacağı kanaatindeyim."

EGEDE'NİN TRUMP'A KARŞI TUTUMU

Mute Bourup Egede, Mart 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'ın "kontrolünü ele almak" istediklerini sıkça dile getirdiği dönemde Grönland Başbakanı olarak görev yapıyordu.

Egede, o dönemde Grönland'ın "satılık olmadığını" açıkça vurgulamış ve Trump'ın söylemlerine sert bir dille karşı çıkmıştı.

GRÖNLAND HÜKÜMETİNİN DURUŞU

Başbakan Jens Frederik Nielsen, basın açıklamasında Grönland hükümetinin sadece kendi nüfusu için değil, dünya genelinde önemli sorumluluklar üstlendiğinin altını çizdi.

Egede'nin Dışişleri Bakanlığına getirilmesi, Grönland'ın egemenlik ve bağımsızlığına yönelik hassasiyetini bir kez daha ortaya koyuyor.