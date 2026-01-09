Ergenekon-Balyoz-Casusluk davaları devam ederken Silivri'deki cezaevine kapatılan komutanlardan biri, kendisini ziyaret eden bir milletvekiline Türk ordusuna yönelik operasyonların NATO'da plânlandığını söyleyince, milletvekili, “Peki ama, sizin NATO'ya karşı hiçbir savunma mekanizmanız yok muydu?” diye sormuştu... Komutan, “Hayır, TSK'nın NATO'ya karşı hiçbir savunma mekanizması yoktur” diye cevap vermişti...

***

NATO’nun ta kendisi olan ABD, bir NATO ülkesi olan Danimarka’ya ait Grönland’a bir şekilde el koyacağını açıkladı. Trump, “Ulusal güvenlik açısından Grönland’a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu yapabilecek durumda değil” dedi.

Beyaz Saray'dan 6 Ocak'ta yapılan açıklamada, Grönland ile ilgili olarak askeri güç kullanma seçeneğinin de değerlendirildiği duyuruldu, Dışişleri Bakanı Rubio ise, “ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik tehdit tespiti yapan bir başkanın, bu tehdide askeri yollarla müdahale seçeneği vardır” diye konuştu.

Trump’ın danışmanlarından Stephen Miller de “Grönland, ABD’nin bir parçası olmalı. Grönland’ın geleceği için kimse ABD ile askeri olarak savaşmayacaktır.” dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise “Eğer Amerika Birleşik Devletleri başka bir NATO ülkesine askeri saldırı düzenlemeye karar verirse, her şey durur, buna NATO da dahil olur ve dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı sonrası güvenlik düzeni sona erer...” diye cevap verdi.

Bu cevaptan sonra ABD yelkenleri biraz indirdi “Askeri müdahale değil ama Grönland’ı satın alabiliriz” diye konuşmaya başladılar. Nitekim Rubio, Danimarkalı yetkililerle Grönland’ı konuşacaklarını da bildirdi!

Bu arada Trump’ın 2025 yılı Mart ayında, “NATO ile ilgili iyice düşünmek lazım. Hiç adil olmayan şeyler oluyor. Ben gelene kadar savunmaya neredeyse yüzde 100 para ödüyorduk. Oysa onlar bizi ticarette kandırıyor. NATO ile ilgili en büyük sorun şu. Ben bu arkadaşları tanıyorum. Onlar benim dostlarım. Ama ABD'nin bir sorunu çıkarsa ve biz onlara başvurursak, sizce bizi savunmaya gelirler mi? Hiç sanmıyorum.” dediği hatırlandı...

***

Tayyip Erdoğan, 2010 yılında NATO’yu Kandil’e müdahale için göreve davet etmişti! Bir süre sonra Erdoğan, aynı çağrıyı Suriye krizinde de yapmış ve NATO’nun Suriye sınırına gelmesini istemişti.

Irak'ın kuzeyine NATO'yu yerleştirme fikrini, ilk defa 2006'da ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Richard Holbrooke ortaya atmıştı. Holbrooke, Türkiye'nin Kuzey Irak'ı işgal etmesini önlemenin en iyi yolunun bölgeye NATO gücü konuşlandırmak olduğunu söylemişti.

Bilindiği gibi Turgut Özal, Birinci Körfez Savaşı’nda Çekiç Güç’ü davet etmiş, Kuzey Irak’taki Kürt devlet bu sayede kurulmuştu. İkinci Körfez Savaşı’nda ise ABD ordusu, Türkiye’ye yerleşecek ve savaşı buradan başlatacaktı. Meclis’te 1 Mart tezkeresi yeterli oy alamayınca, Amerikan ordusu geri dönmüştü. ABD’nin bu olaydan Türk komutanları sorumlu tuttuğu, Ergenekon, Balyoz ve Casusluk gibi uydurma davalarla Türk ordusundan intikam aldığını artık herkes kabul ediyor...

Tayyip Erdoğan,11 Mayıs 2016'da Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada da Karadeniz’in güvenliğiyle ilgili olarak şöyle demişti:

“Karadeniz'i, kıyıdaşlar arasında işbirliğini esas alan güvenlik işbirliği temelinde tekrar bir istikrar havzası kılmalıyız. Kısa bir süre önce NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ülkemizdeydi. Ziyareti sırasında kendisine söyledim; 'Bakın' dedim, 'Karadeniz'de görünmüyorsunuz. Karadeniz'de görünmeyişiniz Karadeniz'i adeta Rusya'nın bir gölü haline dönüştürüyor.' Burada kıyıdaş ülkeler olarak hepimiz üzerimize düşen görevi yapmak durumundayız. Olayın gerek hava gerek deniz gerek kara bütün alanlarda atılması gereken adımları NATO üyeleri olarak hep birlikte atmak zorundayız.”

***

Süleyman Demirel, “NATO demek, ABD demektir” demişti. ABD, bugüne kadar NATO’yu kendi güvenliğini sağlamak için kullandı. Şimdi artık Avrupa’ya ihtiyaçları kalmadı. Çin’e karşı mücadele için de Avrupa’dan destek alamıyorlar. Dolayısıyla NATO’nun yok olması pahasına, bir NATO ülkesi olan Danimarka’dan toprak istiyorlar!

***

Danimarka’dan Grönland’ı isteyen, Türkiye’den neler istiyor, bunu görmek gerekmez mi?

Türkiye ile savaşmayı hâl göze almış değiller, kuşatmayı tamamlamaya çalışıyorlar ama bu arada siyasi liderlere şantaj yaparak, Türkiye’yi Anayasa değiştirmeye zorluyorlar... CHP listesinden seçtirilen milletvekilleri bunun için transfer ediliyor...

Danimarka’dan toprak isteyen ABD, Türkiye yönetimine de Türk egemenliğini tamamen ortadan kaldırmayı dayatıyor...