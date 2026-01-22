ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ı alma girişimi İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu’nun en önemli gündem maddesi oldu. Son haftalarda Grönland’ı almak istediğini sık sık dile getiren Trump, kendisine karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine ek gümrük vergisi koyma kararı aldı.

Trump, Davos’ta yaptığı konuşmada da Grönland’ı istediğini dile getirerek NATO ve Avrupalı müttefiklerini sert sözlerle eleştirdi.

Trump, daha sonra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede anlaşmaya vardıklarını duyurdu. ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Grönland ve tüm Arktik bölgesinin geleceğine dair bir anlaşmaya vardıklarını söyledi. Anlaşmanın ‘süresiz’ olduğunun altını çizen Trump, 8 Avrupa ülkesine koyma kararı aldığı ek gümrük vergisini de geri çektiğini bildirdi. Danimarka ise ABD ile henüz bir anlaşmaya varmadıklarını söyledi.

İNGİLİZ BASININDAN ÇARPICI İDDİA

Trump, Grönland konusunda yaptığı bir açıklamada Grönland’ı askeri güçle ilhak etme konusunda yumuşamaya giderek satın almak için müzakereye gideceklerini söylemişti. İngiliz basınından bu konuda çarpıcı bir haber geldi. Dail Mail’de çıkan habere göre, ABD yönetiminin Grönland halkına "çok cazip bir teklif" sunmayı planladığı bildirildi. Buna göre, adanın yaklaşık 57 bin kişilik nüfusuna, ABD'ye katılmak için oy vermeleri halinde kişi başı 1 milyon dolar teklif edilebilir.

Bu gelişme, NATO askeri yetkililerinin daha önce üzerinde çalıştığı planla paralellik gösteriyor. Yetkililer, Danimarka'nın Grönland topraklarının "küçük bölgelerini" ABD'ye devretmesi ve ABD'nin bu bölgelerde askeri üsler kurması yönünde bir düzenlemeyi görüşüyordu.

PUTİN’DEN FLAŞ ÇIKIŞ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin’den Grönland konusunda flaş bir çıkış geldi. Grönland meselesi ile ilgilenmediklerini vurgulayan Putin, ABD ile 1867’de benzer sorunları çözme konusunda deneyimimiz var, bilindiği gibi Rusya, Alaska’yı ABD’ye sattı." dedi.

Putin, Alaska’nın 1 milyon 717 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip olduğuna işaret ederek, "Belki biraz daha fazladır. ABD, Alaska’yı bizden 7,2 milyon dolara almıştı. Bugünün enflasyonuyla bu miktar yaklaşık 158 milyon dolardır." diye konuştu.

Grönland’ın ise yaklaşık 2 milyon 166 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip olduğunu belirten Putin, "Bunu ABD’nin Alaska’yı satın alma maliyetiyle karşılaştırırsanız, Grönland’ın fiyatı 200 milyon ila 250 milyon dolar civarında olur." ifadesini kullandı.