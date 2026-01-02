X kullanıcıları son günlerde Grok’un görsel düzenleme özelliğinden muzdarip.

İddialara göre, platformda paylaşılan bazı fotoğraflar, üçüncü kişilerin komutlarıyla istenmeyen biçimde düzenlenebiliyor.

Bu durum özellikle rıza dışı içerik üretimi riski nedeniyle tepki toplarken kullanıcıların kendi hesapları açısından uygulayabileceği bir gizlilik ayarı gündeme geldi.

HANGİ AYAR NEYİ DEĞİŞTİRİYOR?

X’in ayarlar menüsünde yer alan seçenek, herkese açık verilerinizle birlikte Grok ve xAI etkileşimlerinizin eğitim ve “ince ayar” amacıyla kullanılmasına izin veriyor. Bu izin açık olduğunda, paylaşımlarınızın Grok ile ilişkilendirilme ihtimali artabiliyor. İzin kapatıldığında ise doğrudan profilinizden alınan içeriklerin bu kapsamda kullanılmasına karşı önemli bir bariyer oluşuyor.

ADIM ADIM GROK İZNİNİ KAPATMA

ADIM 1 (Daha fazla menüsü)

“Daha fazla sekmesinden Ayarlar ve gizlilik’e girin”

ADAM 2 (Gizlilik ve güvenlik)

“Gizlilik ve güvenlik sekmesini açın”

ADIM 3 (Veri paylaşımı ve kişiselleştirme)

“Veri paylaşımı ve kişiselleştirme sekmesinden Grok ve Üçüncü Taraf İş Birlikleri”

ADIM 4 (Grok ve Üçüncü Taraf İş Birlikleri ekranı)

“Üstteki izni kapatın: Grok’un herkese açık verileri kullanmasına izin vermeyin”