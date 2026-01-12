Sosyal paylaşım platformu X ile entegre olarak çalışan yapay zeka uygulaması Grok son günlerde tartışmaların odağına yerleşti. Elon Musk’ın yapay zeka girişimi xAI tarafından geliştirilen Grok’ta kullanıcı talepleri doğrultusunda yapılan müstehcen görüntüler büyük tepki ile karşılandı. Bu içeriklerin bir bölümünde gerçek kişilerin, kadınların ve reşit olmayanların tasvir edilmesi kullanıcıları isyan ettirdi.

Grok'un içerik denetleme politikasına ilişkin artan endişeler arasında, xAI, cinsel içerikli çıktılara izin veren güvenlik açıklarını kapatmak amacıyla, görüntü oluşturma ve düzenleme özelliklerini yalnızca ücretli abonelerle sınırlayacağını duyurdu.

Avrupa Birliği, İngiltere, Brezilya ve Hindistan da dahil olmak üzere pek çok ülke Grok'un müstehcen ve rızasız deepfake'lerin yaygınlaştırılmasındaki rolüne ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

İKİ ÜLKEDEN ENGELLEME KARARI

Grok’un tepki çeken görüntü oluşturma özelliği sonrası Endonezya’dan erişim engeli kararı geldi. Endonezya yönetimi, rızasız olarak oluşturulan görüntülerin insan hakları ve birey onuru açısından ciddi bir ihlal oluşturduğunun altını çizdi.

Endonezya İletişim ve Dijital Bakanı Meutya Hafid yazılı açıklamada X yetkililerini konuyla ilgili görüşme yapmak üzere davet ettiğini de duyurdu. Görüşmelerde, platformun içerik denetleme mekanizmalarının ve yapay zekâ sistemlerinin nasıl iyileştirileceğinin ele alınması bekleniyor. Endonezya tarafı, sürecin yalnızca geçici bir erişim engeliyle sınırlı kalmayabileceğini de ima ediyor.

Endonezya’nın erişim engeli kararından bir gün sonrasında ise Malezya’dan benzer karar çıktı. Malezya’daki kararın kamuoyunda artan tepkiler ve sivil toplum kuruluşlarının çağrıları sonrasında alındığı öğrenildi. Yetkililer, özellikle çocukların ve kadınların hedef alındığı yapay zekâ üretimi içeriklerin hukuki ve etik boyutlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Buna rağmen, erişim engelinin geçici olduğu ve platformdan gerekli güvencelerin alınması hâlinde kararın gözden geçirilebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan ABD’deki bazı Demokrat milletvekilleri de Musk önemli değişiklikler yapana kadar uygulama mağazalarının yapay zeka aracını askıya almasını tavsiye etti.