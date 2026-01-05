SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın sosyal medya platformu olan X'in yapay zeka robotu Grok, bir güncellemenin ardından çocuklar dahil herkesin kıyafetini çıkardığı görseller oluşturmaya başladı.

Kullanıcıların Grok’a ‘bikini giydirme’ ve ‘kıyafet çıkarma’ gibi komutlar vermesi platformda bir akıma dönüştü.

Platformda kadınlardan çocuklara, siyasetçilerden ünlü isimlere kadar birçok kişinin rızası olmadan yapay zekayla oluşturulmuş çıplak görüntüleri paylaşıldı.

Dün (4 Ocak) Türkiye’de de Grok’a gönderilen ve siyasi figürleri hedef alan bu komutların erişime engellendiği bildirildi.

Avrupa Komisyonu sözcülerinden Regnier konuyu çok ciddiye aldıklarını belirterek şunları söyledi:

'KORKUNÇ VE İĞRENÇ'

Grok’un benzer sorunlu görselleri daha önce de ürettiğini vurgulayan sözcü, X’in AB’ye resmi yanıt verdiğini ve bunu değerlendirdiklerini duyurdu.

Aralık 2025’te AB X’e 120 milyon avro ceza kesmişti. Cezadan sonra ABD Başkanı Donald Trump AB’yi tehdit etmişti.