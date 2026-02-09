X platformunun yapay zeka asistanı Grok için düzenlenen ve Elon Musk’ın 1 milyon dolarlık ödül vaadiyle duyurduğu reklam yarışması sonuçlandı. Grok Imagine 1.0 Ad Contest adıyla düzenlenen yarışmanın kazananları, X’in resmi Creators hesabı üzerinden açıklandı.

Organizatörlerin paylaştığı bilgilere göre yarışmaya sadece 48 saat içinde 4 binden fazla reklam videosu gönderildi. Tüm çalışmalar, Grok Imagine 1.0 kullanılarak üretildi ve özgünlük açısından detaylı bir incelemeden geçirildi.

Değerlendirme kriterleri neydi?

Paylaşılan açıklamaya göre reklamlar:

Yaratıcılık

Özgünlük

Hikaye anlatımı

ABD doğrulanmış ana zaman akışı gösterimleri

gibi kriterlere göre değerlendirildi. Finalist videoların gerçekten Grok Imagine ile üretildiği; proje bağlantıları ve kullanılan prompt’lar üzerinden ayrıca doğrulandı.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 1 MİLYON DOLAR

Yarışmanın büyük ödülü olan 1 milyon dolar, @andyorsow imzalı reklam videosuna gitti.

Galileo’nun sorgulayıcı zihnini modern bir anlatıyla Grok’a bağlayan video, mizahı ve sinematik diliyle öne çıktı.

Jüri, çalışmanın Grok’un “evreni anlama” ve “gerçeğin peşinden gitme” vizyonunu etkili biçimde yansıttığını vurguladı. Duyuruda Andy Orsow için “Artık bir milyonersin” ifadesi de kullanıldı.

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: 500 BİN DOLAR

İkinci sırada yer alan ve 500 bin dolar kazanan isim @Diesol oldu.

Reklam, uzaya gitme hayali kuran bir çocuğun yolculuğunu merkezine alıyor ve Grok’u bu süreçte rehber, güvenilir bir yol arkadaşı olarak konumlandırıyor.

Duygusal tonu ve umut temasıyla dikkat çeken video, izleyicilerden de yoğun etkileşim aldı.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: 250 BİN DOLAR

Yarışmanın üçüncüsü ise @PJaccetturo oldu.

250 bin dolar ödül kazanan reklam, izleyiciyi uzay temalı görsel bir yolculuğa çıkarıyor ve xAI’nin misyonunu sinematik bir anlatımla yansıtıyor.

PJaccetturo ayrıca videosunu nasıl hazırladığını adım adım anlattığı bir rehber de paylaşarak, diğer içerik üreticilerine yol göstermeyi amaçladı.

GROK IMAGINE İLE YARATICILIK SINIR TANIMADI

Organizatörler, yarışmanın ardından yaptıkları açıklamada Grok Imagine 1.0’ın yaratıcı üretim konusunda ne kadar geniş bir alan sunduğunu vurguladı. Paylaşımda, “Imagine 1.0 ile hayal edilebileceklerin bir sınırı yok” ifadesi dikkat çekti.

X Creators hesabı ayrıca yarışmanın burada bitmediğini, önümüzdeki günlerde video içeriklerin platformda daha merkezi bir rol oynayacağını ima eden yeni paylaşımlar yaptı.