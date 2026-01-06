Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte grip vakaları artıyor. Grip, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişiler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, hastalıktan korunmanın en etkili yolunun bağışıklığı güçlendirmek ve hijyen kurallarına dikkat etmek olduğunu belirtiyor. İşte gripten korunmanın 7 etkili yolu...

DÜZENLİ EL YIKAYIN

Elleri sabun ve suyla en az 20 saniye yıkamak, grip virüsünün bulaşmasını önlemenin en basit ve etkili yoludur. Özellikle toplu taşıma ve kalabalık alanlardan sonra ellerinizi mutlaka yıkayın.

Yüzünüze dokunmaktan kaçının

Virüsler ellerden göz, burun veya ağız yoluyla vücuda girebilir. Mümkün olduğunca yüzünüze dokunmamaya özen gösterin.

SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENİN

Sebze, meyve, protein ve sağlıklı yağlar bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle C vitamini, D vitamini ve çinko açısından zengin besinler tercih edin.

YETERLİ UYKU ALIN

Günde 7-9 saat uyumak, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını sağlar ve vücudun hastalıklara karşı direncini artırır.

GRİP AŞISI YAPTIRIN

Uzmanlar, özellikle risk gruplarının grip aşısı yaptırmasını öneriyor. Aşı, hastalığın şiddetini azaltmaya yardımcı olur.

KALABALIK VE KAPALI ALANLARDA MASKE KULLANIN

Grip virüsü öksürük ve hapşırık yoluyla bulaşır. Kalabalık ortamlarda maske takmak bulaşma riskini düşürür.

STRESİ YÖNETİN VE DÜZENLİ HAREKET EDİN

Stres bağışıklığı zayıflatır. Düzenli yürüyüş, hafif egzersizler ve nefes egzersizleri bağışıklığınızı destekler.