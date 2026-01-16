Grip vakaları artıyor: Belirtiler uzuyorsa doktora başvurun

RİSK GRUPLARI İÇİN AŞI HAYATİ ÖNEME SAHİP

Gripten korunmada aşının en etkili yöntemlerden biri olduğu belirtiliyor. Özellikle 65 yaş üstü bireyler, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, hamileler ve sağlık çalışanlarının her yıl grip aşısı yaptırması öneriliyor. Bu gruplarda grip daha ağır seyredebilir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Aşılama, hem bireysel koruma hem de sağlık sistemine binen yükün azaltılması açısından kritik öneme sahip.