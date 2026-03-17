Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, sezonun başında hakim olan A H3N2 suşunun aşıyla iyi eşleşmemesinin grip vakalarının yoğunlaşmasına yol açtığını belirtti.

AŞININ ÖNEMİ SÜRÜYOR

Prof. Dr. Özkaya, düşük etkinliğe rağmen grip aşılarının ciddi hastalık ve ölümleri önlemede değerli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Şevket Özkaya

Özkaya, düşük aşılama oranları ve pandemi sonrası değişen bağışıklık düzeyleri nedeniyle önümüzdeki mevsim için yeni suşları kapsayan aşıların piyasaya çıkmasının beklendiğini sözlerine ekledi.