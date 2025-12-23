İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İngiltere’nin başkenti Londra’da Filistin yanlısı bir eyleme katıldığı sırada polis tarafından gözaltına alındı. Eylem, İsrail’le iş yapan şirketlere yönelik protestoları nedeniyle temmuz ayında yasaklanan “Palestine Action” grubuna destek amacıyla düzenlendi.

ELBİT SYSTEMS BAĞLANTISI PROTESTO EDİLDİ

Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan ve açlık grevinde olan 8 Palestine Action aktivistinin taleplerini gündeme getiren “Prisoners for Palestine (Filistin için Mahkumlar)” platformu, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems’a sigorta hizmeti sağladığı belirtilen Aspen Insurance’ın Londra’daki ofisi önünde protesto düzenledi.

Eylemciler, ofisin bulunduğu binanın girişine kırmızı boya sıktıktan sonra oturma eylemi başlattı. Protesto sırasında polis müdahalede bulundu.

“TERÖRİZM YASASI” KAPSAMINDA GÖZALTI

Prisoners for Palestine platformunun ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Thunberg’in gözaltına alınmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Greta Thunberg, Terörizm Yasası kapsamında, ‘Palestine Action mahkumlarını destekliyorum. Soykırıma karşıyım’ pankartı tuttuğu için gözaltına alındı.”

Paylaşılan görüntülerde, Thunberg’in elindeki pankartın bir polis tarafından alındığı, polisin “Kalkmak istiyor musun?” sorusuna ise Thunberg’in “Hayır” yanıtını verdiği görüldü. Londra’nın tarihi City bölgesinde gerçekleşen eylemde, kırmızı boya kullanan iki eylemci de polis tarafından gözaltına alındı.

AÇLIK GREVİ VE TALEPLER

İngiltere’de İsrail’le iş yapan şirketleri hedef alan eylemlerinin ardından yasaklanan Palestine Action grubuna mensup 8 aktivist, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi ve örgüte yönelik yasağın kaldırılması talebiyle açlık grevine başlamıştı.

Açlık grevinin 51. gününe ulaşan Qesser Zuhrah, dün eylemini sonlandırırken, Amy Gardiner-Gibson ise üç kez hastaneye kaldırılmasına rağmen açlık grevine devam ediyor. Sağlık gerekçeleriyle üç mahkum grevi bırakırken, eylemi sürdüren beş mahkumun temsilcilerinin hükümet yetkilileriyle görüşme taleplerinin henüz karşılanmadığı bildirildi.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Cezaevleri, Denetimli Serbestlik ve Suç Tekrarını Azaltmadan Sorumlu Devlet Bakanı William James Timpson, dün yaptığı açıklamada açlık grevlerinin İngiltere’de yeni bir durum olmadığını belirterek, ülkede yılda ortalama 200 mahkumun açlık grevi yaptığını söyledi.

Cezaevi koşullarına ilişkin iddiaları reddeden Timpson, şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlar mahkum temsilcileriyle buluşmayacak. Güçler ayrılığı ilkesine bağlı bir adalet sistemimiz var. Bağımsız yargı da bu sistemin temel taşıdır. Devam eden bir yargılamada bakanların mahkum temsilcileriyle buluşması, yasalara aykırı ve yanlış olur.”