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Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre, Alexander Sörloth ve Serhou Guirassy transferlerinde istediği sonucu alamayan sarı-lacivertliler, rotasını Marsilya forması giyen Mason Greenwood'a çevirdi.

GREENWOOD TEKLİFİ KABUL ETTİ

Haberde yer alan bilgilere göre, asıl mevkisi kanat olan ancak forvet arkası ve santrfor olarak da görev yapabilen İngiliz yıldız, Fenerbahçe'nin projesine sıcak bakıyor.

Greenwood'un sarı-lacivertli kulüpten gelen teklifi kabul ettiği ve Türkiye'de forma giymeye olumlu baktığı öne sürüldü.

GÖZLER MARSİLYA'DA

Oyuncunun transfere sıcak yaklaşmasının ardından Fenerbahçe yönetiminin, Marsilya ile bonservis pazarlıklarını hızlandırması bekleniyor.

Haberde, Fransız ekibinin talep ettiği yüksek bonservis bedelinde indirime gidebileceği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde transferi sonuçlandırmak için kritik adımlar atacağı ifade edildi.