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Fenerrbahçe'nin bonservis rekoru kırarak Marsilya'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı İngiliz yıldız Mason Greenwood'un bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

GREENWOOD SARI LACİVERTLİ FORMAYI GİYDİ

İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Mason Greenwood, sarı lacivertli formayı sırtına geçirerek uzun süredir transferin sonuçlanmasını büyük bir heyecanla bekleyen taraftarlara mesaj gönderdi.

FENERBAHÇE TARAFTARINA MESAJ GÖNDERDİ

Greenwood Fenerbahçe formasıyla taraftarlara gönderdiği mesajda, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!" ifadelerini kullandı.