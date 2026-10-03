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Fenerbahçe, milli maç arasında Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile Tevfik Behramov Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, hazırlık maçından 2-0 galip ayrıldı.

GREENWOOD KIRMIZI GÖRDÜ AMA MAÇ 11'E 11 DEVAM ETTİ

Karşılaşmanın 32. dakikasında Mason Greenwood'un kırmızı kart görmesine rağmen mücadeleye rakiple yapılan anlaşmanın ardından 11 kişi devam eden Fenerbahçe, ilk yarıyı golsüz tamamladı.

KANTE VE ÇAĞRI BALTA SAHNEYE ÇIKTI

N'Golo Kante, 60. dakikada attığı golle sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. 74. dakikada Çağrı Hakan Balta'nın kaydettiği golle fark ikiye çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti.