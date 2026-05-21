Greenpeace Türkiye, enerji politikalarının ekonomik ve çevresel etkilerini gözler önüne seren "Türkiye’de Kömürün Gizli Maliyeti" başlıklı yeni bir rapor yayımladı. Hazırlanan raporda, ülkede kömür kullanımının yol açtığı yıllık toplam gizli maliyetin 592 milyar 13 milyon TL seviyesini geride bıraktığı gözler önüne serildi.

Raporda yer alan verilere göre, kömürün neden olduğu devasa gizli maliyet hane başına bölündüğünde ailelerin bütçesine yıllık yaklaşık 21 bin 500 TL'lik bir yük biniyor. Greenpeace Türkiye, bu hesaplamayla kömürün hanelere getirdiği ekstra maliyetin her yıl bir emekli maaşı tutarını aştığına dikkat çekti.

Kurum tarafından yürütülen “Kömüre Değil Yaşama Yatırım” kampanyası çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na kritik bir çağrıda bulunuldu. Çağrıda, yeni kömürlü termik santral projelerinin tamamen durdurulması ve kömür kullanımından adil bir şekilde vazgeçilmesi için net bir takvimin kamuoyuna ilan edilmesi talep edildi.

Raporda, Türkiye’de kömürün yarattığı gizli ekonomik kayıplar şu üç ana başlık altında sınıflandırıldı:

Devlet tarafından sağlanan sübvansiyonlar,

Sağlık harcamaları ve çevre üzerinde meydana gelen tahribatlar,

Kömür kullanımının, fiyatı hızla düşen yenilenebilir enerji alternatiflerine kıyasla oluşturduğu ek ekonomik zararlar.

Mevcut durumda Türkiye’deki 37 aktif kömürlü termik santralin, ülkedeki elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 34’ünü karşıladığı ve bu üretimin büyük bir kısmının ithal kömür kaynaklı olduğu bilgisine yer verildi.

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin her geçen gün daha ekonomik hale geldiğini vurgulayan Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanya Sorumlusu Emel Türker Alpay, kömürden vazgeçmenin hem finansal hem de ekolojik açıdan bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Alpay, “Doğru bir adil geçiş planlamasıyla hem doğayı hem insanları koruyan bir enerji sistemi mümkün” değerlendirmesinde bulundu.

Raporun sonuç bölümünde ayrıca, Afşin-Elbistan A Termik Santrali için planlanan ek ünite yatırımlarının derhal iptal edilmesi ve Türkiye'nin enerji geleceği için kömürden çıkış odaklı kapsamlı bir yol haritasının vakit kaybetmeden hazırlanması gerektiği aktarıldı.