Olay; 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Granitaş fabrikasında oldu. İddialara göre; Ali B. (57) adlı çalışan işçi spiral makinesiyle varil kestiği esnada bir patlama yaşandı. Yaşanan patlamada Ali B. yaralandı. 2 eli ve sağ tarafından yanan işçi olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İşçinin vücudunda 1'inci dere yanıklar oluşken, Plastik Yanık Ünitesinde tedavi altına alındı.
Granit fabrikasında patlama: 1 işçi yaralandı
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Olay; 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Granitaş fabrikasında oldu. İddialara göre; Ali B. (57) adlı çalışan işçi spiral makinesiyle varil kestiği esnada bir patlama yaşandı. Yaşanan patlamada Ali B. yaralandı. 2 eli ve sağ tarafından yanan işçi olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bilecik'te bir granit fabrikasında varilin patlaması sonucu meydana gelen kazada, 1 işçi yaralandı.
Olay; 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Granitaş fabrikasında oldu. İddialara göre; Ali B. (57) adlı çalışan işçi spiral makinesiyle varil kestiği esnada bir patlama yaşandı. Yaşanan patlamada Ali B. yaralandı. 2 eli ve sağ tarafından yanan işçi olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.