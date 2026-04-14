TEN-PRO Global Junior Tour Turkish Bowl çerçevesinde Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenecek organizasyonda Dodig, genç sporcularla Master Class formatında bir araya gelecek.

Çiftler ve karışık çiftlerde elde ettiği yedi Grand Slam şampiyonluğu ve ATP dünya 1 numarası unvanıyla tanınan Dodig, yarın düzenlenecek etkinlikte tecrübelerini genç tenisçilere aktaracak.

Turnuva kapsamında gerçekleşecek Master Class oturumu, yalnızca sporculara değil tenis severlere de açık şekilde planlandı.

Organizasyon, rekabetin yanı sıra genç sporcuların üst düzey isimlerle buluşmasına imkân tanıyan bir gelişim platformu olarak değerlendiriliyor. Dodig’in katılımı, etkinliğin uluslararası niteliğini güçlendiriyor.

Turnuvada mücadele eden isimler arasında Dodig’in oğulları Josip ve Peter Dodig de yer alarak kortta boy gösterecek.

Corendon Tennis Club Kemer’de düzenlenen bu buluşma, bölgenin yalnızca turnuvalarla değil özel tenis etkinlikleriyle de öne çıktığını ortaya koyuyor.

Toros Dağları ile Akdeniz’in kesişim noktasında gerçekleştirilen organizasyon, spor turizmine katkı sağlarken genç sporculara uluslararası standartlarda gelişim ortamı sunuyor.