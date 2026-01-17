Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Oteli faciası ile alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, Grand Kartal Oteli'nin denetiminden sorumlu Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Başkan vekili Bülent Çınar Çavuş, Uludağ Alan Başkanlığı görevinden alındı.

Dosyada şüpheli

Çavuş ayrıca Grand Kartal Oteli faciası ile ilgili davada şüpheli olarak yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörler Kurulu faciadan önce otelde yapılan denetim sırasında yangın güvenliği ile ilgili hiçbir eksikliği tespit etmemiş ve yangından bir gün sonra rapor düzenlemişti.

Soruşturma izni verilmişti

Danıştay 1. Dairesi, isnat edilen eylemlerin haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğuna karar verdiği Neşe Çıldık, Şennur Aldemir Doğan, Bülent Çınar Çavuş, Elçin Şimşek Öncü, Levent Kırcan, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz için soruşturma izni verdi.