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Así pues... albümüyle "Best Global Music Album" kategorisinde Grammy aday adayı gösterilen Elif Sanchez, hemen ardından yepyeni teklisi "Campanera"yı dinleyicilerle buluşturdu. İspanya'nın genç nesil gitaristlerinden Joan Arto eşliğinde kaydedilen bu ünlü pasadoble eserinin ilk kaydı 1953 yılına dayanıyor.

'MÜZİKAL İŞ BİRLİĞİ DOSTLUĞA DÖNÜŞTÜ'

Elif Sanchez şarkının hikayesini şöyle anlattı:

"Campanera”nın hikâyesi oldukça beklenmedik bir şekilde başladı. Joan sosyal medya üzerinden bana ulaştı ve bu şarkıyı birlikte kaydetmemiz için beni davet etti. Bu güzel ve eski İspanyol coplasını o zamana kadar hiç duymamıştım; duyar duymaz da ona hayran kaldım. Joan’ın yaptığı düzenlemeyi de çok sevdim ve şarkı üzerinde uzaktan çalışmaya başladık; ardından, onunla kayıt yapmak üzere Mallorca’ya gittim ve böylece ilk kez yüz yüze tanışmış olduk. Müzikal bir iş birliği olarak başlayan bu süreç güzel bir dostluğun başlangıcına dönüştü ve birlikte “Campanera”nın bu versiyonunu ortaya çıkardık; düzenlemesi ve gitar icrası Joan’a, perküsyonu ise Benji Habichuela’ya ait. Nihayet bu çalışmayı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."



ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ İLE MEZUN OLDU

Müzisyen bir aileden gelen ve 10 yaşına kadar ailesinden aldığı müzik eğitiminden sonra İstanbul Devlet Konservatuvarı’ndan üstün başarı ödülü ile mezun olan Sanchez, 2017’de Bill Pierce Ödülü ve Akdeniz Müzik Enstitüsü Ödülü’nü kazanarak Berklee College of Music’den mezun oldu.





KENAN DOĞULU DÜETİ BÜYÜK SES GETİRDİ

2021 yılında kendi adıyla yayınladığı Türk Halk Müziği, Klasik Müzik ve Caz eğitimini harmanladığı müzikal tarzı ile Anadolu ve Azerbaycan coğrafyasının en sevilen türkülerini, kendine has yorumuyla adını taşıyan ilk albümünün ardından Sanchez’in 11 Grammy Ödüllü, 20'den fazla Altın ve Platin plak sahibi dünyaca ünlü besteci, gitarist ve prodüktör Javier Limon prodüktörlüğünde 11 şarkıdan oluşan 2.albümü “MI VOZ“da yer alan ve Kenan Doğulu ile düet olarak seslendirdiği ‘Vuelve (Kurşun Adres Sormaz Ki)’ ile büyük ses getirdi.

O ŞARKIYA HAYAT VERDİ...

Ardı ardına, Paul Sanchez ile ‘Tres Palabras’ ve Javier Limón’un “Viajeras”albümünde yer alan ‘A Donde Te Has Ido’yu yayınlayan Elif Sanchez, Selami Şahin’in sanat kariyerinin 57. yılında birbirinden değerli isimlerin yer aldığı "Selami Şahin Şarkıları 1" albümünde kendine özgü yorumuyla "Benim İçin Öldün Artık" şarkısına hayat verdi. Madrid Caz Festivali’nde de beraber sahne aldığı dünyaca ünlü Alfredo Rodriguez ile 2 şarkı kaydetti ve ikili, "Besame Mucho" şarkısını tekli olarak yayınladılar.

4 ÜLKEDE MÜZİKAL YOLCULUK

Elif Sanchez ardı ardına aşkın tüm katmanlarını keşfe çıktığı, kendi yazdığı Türkçe, İngilizce ve İspanyolca şarkılardan oluşan 3. Albümü “Stages of Love” albümü, Rycardo Moreno ile kaydettiği Verdad Amarga ve de Kırmızı Buğday, Ayrılıq , ‘Me Skotose Giati Tin Agapousa’ teklileri ile müzikseverler ile buluşmuştu.



Elif Sanchez, son olarak O Kwarteto Yaylı Dörtlüsü ile beraber kaydettiği “Así pues…” albümünde Guinga, Antonio Serrano, Cenk Erdoğan ve Dimitris Bakoulis'in konuk ederek bizleri Brezilya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye'de bir yolculuğa çıkarmıştı.

GRAMMY ADAY ADAYI

Çıkardığı tüm albümler ile World Music Charts Europe ve Transglobal World Music listelerinde en üst sıralarda ki albümleri ile dikkat çeken, mezun olduğu Berklee College’a eğitmen olarak başlayan Elif Sanchez Türkiye ve Dünya turnesi kapsamında konserler vermeyi sürdürüyor. 29 Kasım’da Best of repertuvarı ile CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da sahne alacak Elif Sanchez, Joan Arto ile kaydettiği yepyeni teklisi ‘Campanera’yı 9 Ekim’de yayınlıyor. Elif Sanchez, O Kwarteto Yaylı Dörtlüsü ile beraber kaydettiği “Así pues…” albümü 'Best Global Music Album' kategorisinde Grammy Aday Adayı.