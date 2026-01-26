Yılın Albümü (Album of the Year) adayları
Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Justin Bieber – SWAG
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out
Lady Gaga – MAYHEM
Kendrick Lamar – GNX
Leon Thomas – MUTT
Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA
Yılın Kaydı (Record of the Year) adayları
Bad Bunny – DtMF
Sabrina Carpenter – Manchild
Doechii – Anxiety
Billie Eilish – WILDFLOWER
Lady Gaga – Abracadabra
Kendrick Lamar feat. SZA – luther
Chappell Roan – The Subway
ROSÉ & Bruno Mars – APT.
Yılın Şarkısı (Song of the Year) adayları
Lady Gaga – Abracadabra
Doechii – Anxiety
ROSÉ & Bruno Mars – APT
Bad Bunny – DtMF
HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI) – Golden (KPop Demon Hunters filminden)
Kendrick Lamar feat. SZA – Luther
Sabrina Carpenter – Manchild
Billie Eilish – WILDFLOWER
En İyi Yeni Sanatçı (Best New Artist) öne çıkan adaylar
Olivia Dean
KATSEYE
The Marías
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young