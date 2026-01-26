Yılın Albümü (Album of the Year) adayları

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Justin Bieber – SWAG

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

Lady Gaga – MAYHEM

Kendrick Lamar – GNX

Leon Thomas – MUTT

Tyler, The Creator – CHROMAKOPIA

Yılın Kaydı (Record of the Year) adayları

Bad Bunny – DtMF

Sabrina Carpenter – Manchild

Doechii – Anxiety

Billie Eilish – WILDFLOWER

Lady Gaga – Abracadabra

Kendrick Lamar feat. SZA – luther

Chappell Roan – The Subway

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Yılın Şarkısı (Song of the Year) adayları

Lady Gaga – Abracadabra

Doechii – Anxiety

ROSÉ & Bruno Mars – APT

Bad Bunny – DtMF

HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, REI AMI) – Golden (KPop Demon Hunters filminden)

Kendrick Lamar feat. SZA – Luther

Sabrina Carpenter – Manchild

Billie Eilish – WILDFLOWER

En İyi Yeni Sanatçı (Best New Artist) öne çıkan adaylar

Olivia Dean

KATSEYE

The Marías

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young