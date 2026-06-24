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Kaynak: AA

Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,9 altında 6 bin 141 liradan bitirmişti.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 6 bin 108 lira seviyesinde işlem alıyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 181 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 553 liradan satışı yapılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,6 düşüşle 4 bin 88 dolardan işlem kaydetti.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl içinde faiz artırımına gideceğine dair beklentiler nedeniyle güçlenen doların oluşturduğu baskıyla düşüş eğiliminde oynuyor.

Orta Doğu'daki savaşın ekonomiler üzerinde belirginleşen etkileri, merkez bankalarını beklenenden daha sıkı para politikası duruşu benimsendiriyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz artırımı yapabileceği beklentileri güç kazandı. Analistler, yarın açıklanacak büyüme verileri ile kişisel tüketim harcamalarının Fed'e ilişkin öngörülerin şekillenmesinde etkili olabileceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, cari işlemler dengesi ve yeni konut satışlarının takip edileceğini aktardı.