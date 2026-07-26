Gram ve çeyrek altın veren ATM: Bir banka 8 yıldır uyguluyordu

Pilot olarak seçilen merkezi noktalardaki ATM'lerde faaliyete geçen uygulama, şimdiden büyük yankı uyandırdı. Özellikle kuyumcuların kapalı olduğu mesai dışı saatlerde, hafta sonlarında veya acil ziynet ihtiyacı doğan düğün sezonlarında bu sistemin "hayat kurtarıcı" bir işlev göreceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, 7/24 altın erişiminin kuyumculuk piyasasına yansımalarını da yakından takip ediyor.