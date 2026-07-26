Türkiye'de bankacılık sektöründe müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşıyan dev bir adım atıldı. Finansal kapsayıcılığı artırmak ve fiziki altın alımını kolaylaştırmak amacıyla, ATM’lere entegre edilen özel modüller sayesinde vatandaşlar artık tıpkı nakit para çeker gibi ambalajlı ve sertifikalı altın çekebilecek.
Gram ve çeyrek altın veren ATM: Bir banka 8 yıldır uyguluyordu
ATM'lerde gram ve çeyrek altın dönemi aslında daha önceden başlamıştı. Bunu ilk uygulayan banka ise Kuveyt Türk. İşte banka içerisinde gram ve çeyrek altın nasıl çekiliyor? Ne kadar gram ve çeyrek altın çekilebilir?Süleyman Çay
Pilot olarak seçilen merkezi noktalardaki ATM'lerde faaliyete geçen uygulama, şimdiden büyük yankı uyandırdı. Özellikle kuyumcuların kapalı olduğu mesai dışı saatlerde, hafta sonlarında veya acil ziynet ihtiyacı doğan düğün sezonlarında bu sistemin "hayat kurtarıcı" bir işlev göreceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, 7/24 altın erişiminin kuyumculuk piyasasına yansımalarını da yakından takip ediyor.
Gündem yaratan ATM'den fiziki altın satış uygulamasının sektördeki öncülerinden biri ise Kuveyt Türk. Bankanın "İşlematik" adını verdiği Altın Veren ATM'leri üzerinden, müşteriler banka veya kredi kartlarını kullanarak kolayca gram ve çeyrek altın alabiliyor.
Hem TL/altın hesaplarından hem de kredi kartı kullanılarak işlem yapılabiliyor. Müşteriler, tek bir gün içinde en fazla 4 adet gram veya çeyrek altın çekimi gerçekleştirebiliyor.
Fiziki altın alış işlemlerinde bankanın belirlediği güncel kur ve komisyon oranları uygulanıyor.
Sistem, kullanıcıların pratik bir şekilde işlem yapabilmesi için iki farklı yöntem (Kartlı ve QR Kodlu) sunuyor.
- Kart ile Altın Çekimi:
Kuveyt Türk ATM’sine kartınızla giriş yapın.
Ana menüden "Fiziki Altın Alış" seçeneğine tıklayın.
Altının tahsil edileceği ve işlem komisyonunun kesileceği hesabınızı (veya kartınızı) seçin.
Ekranda beliren güncel kur ve komisyon bilgilerini inceleyerek onay verin.
Para haznesine düşen sertifikalı fiziki altınınızı ve bilgi fişinizi teslim alın.
- QR Kod ile (Kartsız) Altın Çekimi:
Mobil şubenize giriş yaparak Karekod menüsü altındaki "Fiziki Altın Alış" seçeneğini seçin.
Almak istediğiniz altın türünü (Gram veya Çeyrek) belirleyin.
Ödemenin yapılacağı hesabı veya kredi kartını seçip "İleri" butonuna tıklayın.
Mobil şubede açılan kamera ile ATM ekranında beliren QR kodu okutun.
Son adımda kur ve komisyon detaylarını kontrol ederek işleminizi onaylayın ve altınınızı teslim alın.