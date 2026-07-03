Altın fiyatları, son beş haftadır süren düşüş trendinin ardından yeniden yükselişe geçti. Ekonomist Muhammed Bayram, piyasalardaki dalgalanmaları değerlendirirken küçük yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu ve “Sakin kalan kazanacak” mesajını verdi.
Gram altının ne zaman 8500 liraya çıkacağını açıkladı: Ekonomist Muhammet Bayram tarih verdi
Ekonomist Muhammet Bayram, altının gidişatı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bayram, gram altın için yıl sonu rakam verdi.Kaynak: Haber Merkezi
Spot altın dün kapanışa göre yüzde 1,47 değer kazanarak 4.183 dolardan işlem görürken, gram altın da yüzde 1,64’lük yükselişle 6.296 TL seviyesine ulaştı.5 Haftalık Kayıp Serisi SonlandıKüresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen altın, son dönemde Fed’in para politikası, ABD’deki istihdam verileri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle baskı altındaydı.
Bu baskıların ardından sarı metal, yaklaşık beş haftanın ardından ilk kez haftalık bazda pozitif kapanışa doğru ilerliyor. Uzmanlar bu toparlanmayı kısa vadeli bir rahatlama olarak yorumlasa da, piyasalardaki belirsizliklerin devam ettiğini vurguluyor.
ABD VERİLERİ PİYASAYI RAHATLATTI
Dün açıklanan ABD verilerine göre işsizlik oranı haziranda yüzde 4,3’ten yüzde 4,2’ye geriledi. Tarım dışı özel sektör istihdamı beklentilerin altında kalarak yalnızca 49 bin kişi arttı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 215 bin ile tahminlerin altında gerçekleşti. Bu veriler, Fed’in yakın vadede faiz artırımına gitmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.
EKONOMİST MUHAMMED BAYRAM’DAN KRİTİK UYARILAR
Ekonomist Muhammed Bayram, altın yatırımcılarının en önemli silahının “sakinlik ve sabır” olduğunu belirtti. Bayram şu değerlendirmeyi yaptı:
“Altın yatırımcısı öncelikle sakin kalmayı öğrenmek zorunda. Panik yapıp düşük fiyattan satan yatırımcı, aslında başkalarının o altınları ucuza alıp sonra yüksek fiyattan satmasına zemin hazırlıyor. Bu döngüde en çok zarar görenler ise küçük yatırımcılar oluyor.”
Bayram, son dönemde yaşanan düşüşün jeopolitik risklere rağmen gerçekleşmesinin temel nedenini de açıkladı:
“Normal şartlarda savaş ve jeopolitik gerilimler altını yukarı taşır. Ancak son dönemde dolar endeksi güçlü kaldı ve faizler yüksek seyretti. Eğer enflasyonist bir ortam olmasaydı ve dolar bu kadar değer kazanmasaydı, altın jeopolitik risklerden dolayı çok daha fazla yükselirdi.”
Son üç ayda altın, kripto para ve diğer emtialarda ciddi manipülasyonlar yapıldığını söyleyen Bayram, birçok yatırımcının “daha da yükselecek” ya da “daha da düşecek” korkusuyla yanlış kararlar aldığını ve bu süreçte sabredemeyenlerin zarar ettiğini vurguladı.
YIL SONU BEKLENTİMİZ 8500 LİRA
Bayram, başarılı bir altın yatırımı için şu stratejiyi önerdi:“Yatırımcılar fiyat yükseldiğinde bir miktar satış yapıp, düştüğünde tekrar alım yapmalı. Uzun vadeli tutmayı düşünenler ise kesinlikle sabretmeli. Çünkü gram altın için yıl sonu beklentimiz 8.500 TL civarında.”
Yıl sonuna kadar piyasaların hareketli geçeceğini belirten Bayram, savaş riski, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve Hürmüz Boğazı kaynaklı arz sorunlarının enflasyonu canlı tutacağını söyledi. Bu nedenle altının kısa vadede sert iniş ve çıkışlar yaşayabileceğini, ancak sabırlı davranan yatırımcıların bu dalgalanmalardan zarar görmeyeceğini ifade etti. Bayram, aynı istikrarı gümüş, bakır, alüminyum ve özellikle kripto varlıklar için öngörmediğini de sözlerine ekledi.