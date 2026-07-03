Gram altının ne zaman 8500 liraya çıkacağını açıkladı: Ekonomist Muhammet Bayram tarih verdi

YIL SONU BEKLENTİMİZ 8500 LİRA

Bayram, başarılı bir altın yatırımı için şu stratejiyi önerdi:“Yatırımcılar fiyat yükseldiğinde bir miktar satış yapıp, düştüğünde tekrar alım yapmalı. Uzun vadeli tutmayı düşünenler ise kesinlikle sabretmeli. Çünkü gram altın için yıl sonu beklentimiz 8.500 TL civarında.”

Yıl sonuna kadar piyasaların hareketli geçeceğini belirten Bayram, savaş riski, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve Hürmüz Boğazı kaynaklı arz sorunlarının enflasyonu canlı tutacağını söyledi. Bu nedenle altının kısa vadede sert iniş ve çıkışlar yaşayabileceğini, ancak sabırlı davranan yatırımcıların bu dalgalanmalardan zarar görmeyeceğini ifade etti. Bayram, aynı istikrarı gümüş, bakır, alüminyum ve özellikle kripto varlıklar için öngörmediğini de sözlerine ekledi.