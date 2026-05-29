Altın fiyatları Orta Doğu'daki gelişmelerden etkilenmeye devam ederken, dünya genelinde yapılan açıklamalar da altının fiyatında etkili hale geliyor.
Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Uzman isim rakam verdi
Ekonomist Muhammet Bayram altın fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bayram, sene sonu gram altının geleceği rakam ile ilgili tahminde bulundu.Derleyen: Baran Yalçın
Son olarak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın, müzakerelerde İran ile anlaşmaya "çok yakın" olduklarını duyurması, altın fiyatlarının da yönünü etkiledi.
"OLUMLU HABERLERİN GELMESİYLE BERABER..."
Ekonomist Muhammet Bayram CNN Türk’te altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Ateşkesin çok kırılgan bir yapıda ilerlediğini belirten Bayram, “Baktığımızda ABD donanması kendilerine gelen bir İHA'yı durdurmak için ateş açtı ve bu da altına maalesef olumsuz yansımıştı geçtiğimiz iki gün içerisinde ve 6400'lere kadar inen gram altın seviyesini gördük. Ama şu anda olumlu haberlerin gelmesiyle beraber ki özellikle JD Vance'in de açıklaması var son dakikalarda, 'İran'la anlaşmaya çok yakınız' şeklinde, sadece işte nükleerle alakalı bazı konu başlıklarında görüş ayrılıklarımız var diyor ve bununla beraber de 6650'ler seviyesine kadar geldi gram altın” dedi.
"ALTIN FİYATLARI O İSTEDİĞİMİZ SEYRE GELMEYEBİLİR"
Gümüş, alüminyum ve bakır fiyatlarının da piyasadan etkilendiğini belirten Bayram, “Bununla birlikte hem Avrupa Merkez Bankası'nda hem de Fed'de faiz artırım söylemleri çoğalmaya başladı. Yani savaşın faturası aslında bütün küresel ekonomiye enflasyon olarak geri dönecek. Bu da maalesef altına orta ve uzun vadede olumsuz yansıyacaktır. Neden? Şimdi altının eğer bir savaş ortamı olmasaydı altını takip edeceğimiz şey de Fed'in faiz indirimi, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimleri şeklindeydi.
Ama şu anda baktığımızda savaş fiyatlamasından kaynaklı altın kendine bir yön bulmaya çalışıyor. Yani en son pik yaptığında mayıs ayında 6700'ler seviyesine kadar gelmişti. Ama ateşkes kalıcı bir şekilde ateşkesin devamı sağlanır ve savaş sona ererse tabii bu kısa bir sürede gram altının 7300'ler seviyesine kadar tırmanacağı anlamına gelir.
Tabii orta vadede ne olacak? Orta vadede işte bu savaşın enflasyonist etkisi hala devam ediyor. Hem gıda fiyatlarında, bakın ABD mortgage kredilerinde faizler çok yükseldi, 0.38'lik bir yükseliş var, 30 yıllık vadede bu mortgage kredisinde 0.38'lik bir yükseliş ciddi bir maliyet demek. Bu da tabii Amerikan ekonomisine yansıyacak, Kasım'da seçimler var, ona yansıyacak. O yüzden işler kolay olmayacak bu saatten sonra” dedi.
"10 BİN TL FİYATLARINI BİRAZ DAHA HAYALİ OLARAK ÖN PLANA ÇIKARTIYOR"
Gram altının sene sonunda ne kadar olacağı ile ilgili konuşan Bayram, “Sene başında Hürmüz Boğazı, işte 28 Şubat tarihinden önce biz altının fiyatlarının yıl sonu itibarıyla 8.500 ila 10.000 TL olması civarını öngörüyorduk. Ama şu anda Fed'in de özellikle faiz indirimine gitmemesi, diğer Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmemesi tabii yıl sonu 10.000 TL fiyatlarını biraz daha hayali olarak ön plana çıkartıyor. Ama sene sonu itibarıyla yine 8.500'ler TL civarında gram altın seviyesini öngörüyoruz" dedi.