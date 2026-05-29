Gram altının geleceği seviye ortaya çıktı: Uzman isim rakam verdi

"OLUMLU HABERLERİN GELMESİYLE BERABER..."

Ekonomist Muhammet Bayram CNN Türk’te altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ateşkesin çok kırılgan bir yapıda ilerlediğini belirten Bayram, “Baktığımızda ABD donanması kendilerine gelen bir İHA'yı durdurmak için ateş açtı ve bu da altına maalesef olumsuz yansımıştı geçtiğimiz iki gün içerisinde ve 6400'lere kadar inen gram altın seviyesini gördük. Ama şu anda olumlu haberlerin gelmesiyle beraber ki özellikle JD Vance'in de açıklaması var son dakikalarda, 'İran'la anlaşmaya çok yakınız' şeklinde, sadece işte nükleerle alakalı bazı konu başlıklarında görüş ayrılıklarımız var diyor ve bununla beraber de 6650'ler seviyesine kadar geldi gram altın” dedi.