Orta Doğu’da gelişen jeopolitik gelişmeler nedeniyle altının inişli çıkışlı seyri devam ederken, yatırımcılar ise altın ne zaman alınır ne zaman satılır? Altın yıl sonu hangi seviyelere gelir merak ediyor.
Gram altının geleceği seviye belli oldu: Uzman ekonomist tarih vererek duyurdu
Ekonomist Necmettin Batırel altın ile ilgili dikkat çeken tahminlerde bulundu. Batırel tarih vererek yeni rakamı açıkladı.Baran Yalçın
Ekonomist Necmettin Batırel altının mevcut durumu ve geleceği seviye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tgrthaber.com’dan Zeynep Gizem Er'in haberine göre Batırel, Ons altının 4100 dolar seviyesinde tutunmaya çalıştığını, ons altında 4150 dolar ara direnç olduğunu, aşılırsa hedefin 4200 dolar olacağını aktardı.
Batırel, açıklamalarının devamında şunları söyledi,
“Orta Doğu’da yeniden alevlenen saldırılar brent petrolü 78 dolara çıkarınca ABD’de enflasyon riski yeniden gündeme geldi. Enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yüksek faiz ortamına dönüleceği ihtimali altını tabii ki olumsuz etkiledi.
Ons 4100 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Altını etkileyen en önemli gelişme 16 – 17 Haziran tarihleri arasındaki ABD Merkez Bankası FED'in toplantı tutanaklarının son bölümünde üyelerin tamamının faizlerin sabit tutulması görüşünde olduklarının anlaşılması oldu. Ons altında 4150 dolar ara direnç, aşılırsa 4200 dolar hedef olacak. 4050 dolar kırılırsa 3970 dolar desteği gündeme gelecek.
Şu anda yön yukarıyı gösteriyor. Kapalıçarşı’da gram altın 6257 liradan satılıyor. Fiyat biliyorsunuz 8050 liradan buraya geldi.
Bana göre mevcut seviye orta vadeli alım için çok uygun. Altında en kritik seviye 6 bin liranın kırılmasıdır.
Altın fiyatlarının düğün mevsiminin başlayacağı dönemde düşük kalması yeni evlenenlere büyük müjde. Aralık ayında gram altının 5400 lira olacağını tahmin ediyorum.”
NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.