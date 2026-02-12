ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında 130 bin kişi yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi.
Gram altının artacağı seviye netleşti: Prof. Dr. Sefer Şener açıkladı
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, gram altının yükseleceği seviyeyi açıkladı.Derleyen: Baran Yalçın
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a bu kritik veri sonrasında altın fiyatlarının yönünü ve piyasaları bekleyen gelişmeleri anlattı.
“Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri’nde tarım dışı istihdam verileri 55–60 bin civarında bekleniyordu” diyen Şener, “Açıklanan rakam ise 130 bin kişi oldu. Bu da beklentinin oldukça üzerinde bir istihdam artışına işaret ediyor. Aynı zamanda işsizlik oranı yüzde 4,4 beklenirken yüzde 4,3 olarak gerçekleşti. Yani hem istihdam artmış hem de işsizlik oranı gerilemiş oldu” sözlerini sarf etti.
Faiz indirimi beklentisinin artmasının da başta altın olmak üzere kıymetli metallerde yukarı yönlü fiyat hareketlerini destekleyebileceğini açıklayan Şener, “Zaten altındaki fiyatlamaların temelinde üç ana unsur bulunuyor: jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın alımları ve Fed’in faiz indirimi beklentiler” dedi.
Mevcut görünümde altının artması gerektiğini söyleyen Şener, “Ons altın 5.000 dolar seviyesini sık sık test ediyor, zaman zaman 4.980 dolar seviyelerine çekilip yeniden yukarı yönlü hareket ediyor. Eğer önemli bir olumsuz gelişme yaşanmazsa, şubat ayında ons altının 5.000 doların üzerinde kapanış yapması mümkün görünüyor. Faiz indirimi beklentileri daha da güçlenirse 5.200 dolar seviyelerinin görülmesi ve bu seviyelerde tutunma ihtimali de gündeme gelebilir” dedi.
GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK RAKAM
Gram altın için de açıklamalarda bulunan Şener, “7.200 ile 7.900 lira bandında bir seyir mümkün olabilir. Ancak bu seviyelerin kalıcılığı yine küresel gelişmelere bağlı olacaktır. Olası bir haber akışı değişikliği geçici geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. Bu sebeple yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade daha uzun vadeli perspektifle hareket etmeleri önemlidir. Özellikle gümüş, bakır ve platin gibi diğer metallerde oynaklık çok daha yüksek olabiliyor” ifadelerini kullandı.