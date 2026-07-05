Gram altının 8 bin lira seviyelerine ne zaman geleceğini açıkladı: Filiz Eryılmaz tarih verdi

"Temmuz’da Fed’in faizleri sabit tutması kesin gibi. Ancak altın yatırımcısı bugünü değil, Eylül ve Ekim sonrasını satın alıyor. En iyi senaryoda Fed’in bu yıl faiz artırmayacağını, en kötü senaryoda ise bir kez faiz artıracağını öngörüyorum."