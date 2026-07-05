Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son verilerin iş gücü piyasasında zayıflamaya işaret etmesi, Fed’in faiz artırım ihtimalini öteleyerek altını yeniden canlandırdı. Ancak Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu yükseliş trendinin kalıcı olup olmadığı konusunda temkinli yaklaşılması gerektiğinin altını çizdi.
Gram altının 8 bin lira seviyelerine ne zaman geleceğini açıkladı: Filiz Eryılmaz tarih verdi
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, sene sonu gram altın tahminlerini güncelleyerek yatırımcılar için kritik seviyeleri işaret etti.Kaynak: Haber Merkezi
Eryılmaz, yükselişin teyit edilmesi için şu 3 kritik faktöre dikkat çekti:
ABD Enflasyon Verisi (14 Temmuz): Enflasyonda en kötünün geride kaldığının netleşmesi gerekiyor.
Ekonomik Yavaşlama: ABD ekonomisindeki soğumanın tek bir veriyle değil, süreklilik arz eden verilerle kanıtlanması şart.
Jeopolitik Riskler: Savaş atmosferinin gerçekten geride kalıp kalmayacağı yakından izlenecek.
"Temmuz’da Fed’in faizleri sabit tutması kesin gibi. Ancak altın yatırımcısı bugünü değil, Eylül ve Ekim sonrasını satın alıyor. En iyi senaryoda Fed’in bu yıl faiz artırmayacağını, en kötü senaryoda ise bir kez faiz artıracağını öngörüyorum."
FED ÜZERİNDE TRUMP BASKISI VAR MI?
Yeni Fed Başkanı Warsh ve yönetiminin üzerinde ciddi bir Trump baskısı olduğunu belirten Eryılmaz, Fed'in son dönemde "sözel yönlendirmeleri kaldırma" kararının arkasında bu baskıdan kaçma stratejisi olabileceğine değindi.
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, sene sonu dolar/TL beklentisini 52 TL, ons altın beklentisini ise 4800 - 4900 dolar olarak açıkladı. Hem ons hem de kur tarafındaki hareketliliğe bağlı olarak gram altın için iki farklı senaryo ortaya koydu:
1. Güvercin Fed Senaryosu (En İyimser)
Fed’in faizlere hiç dokunmadığı ve piyasayı rahat bıraktığı senaryoda, gram altının sene sonunda 8.000 TL - 8.200 TL civarını görmesi bekleniyor.
2. Şahin Fed Senaryosu (En Kötü)
Fed’in 25 baz puanlık sürpriz bir faiz artışına gitmesi durumunda ise gram altın fiyatlarının 7.000 TL - 7.500 TL bandında sıkışacağı öngörülüyor.
Daha önce piyasada konuşulan 10.000 TL seviyelerinin neden 8.000 TL bandına çekildiğine de açıklık getiren Eryılmaz, ezberlerin bozulduğunu ifade etti.
Savaşın normal şartlarda altını yükseltmesi gerekirken, bu kez petrol fiyatlarını ve dolayısıyla enflasyonu tetiklediğini belirten ünlü ekonomist; "Savaştan önce Fed'in faiz indirimlerini konuşuyorduk, savaştan sonra faiz artışlarını tartışır olduk. Tahminleri aşağı çeken ana unsur savaş ve tırmanan petrol fiyatları oldu" diyerek yatırımcıları risk yönetimi konusunda uyardı.