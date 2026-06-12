Gram altın şaha kalkacak: Uzman isim rakam vererek açıkladı

ZİRVEDEN YÜZDE 27'LİK DÜŞÜŞ

2026 yılının başlarında altının ons fiyatı 5.595 dolar ile rekor kırmıştı. Ons altın şubat ayında 5 bin doların üzerinde kalsa da, savaş ayı olan martta sert bir düşüş gösterdi. Zirve fiyatından yüzde 27'lik bir düşüş yaşayan ons altın, şu sıralar 4.081 dolar seviyelerinde bulunuyor.