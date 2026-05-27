Dün, ons altındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9'luk bir kayıpla 6 bin 651 liradan tamamlamıştı. Bugün de satış ağırlıklı seyrini sürdüren gram altın, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında kalırken, çeyrek altın 10 bin 920 liradan, cumhuriyet altını ise 43 bin 480 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da yüzde 0,6'lık bir azalışla 4 bin 482 dolardan işlem görüyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ VE KRTİK VERİLER BEKLENİYOR

Varlık fiyatlamaları üzerinde ABD ve İran arasındaki anlaşma umutları ile diplomatik belirsizlikler etkili oluyor. Anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere rağmen, ABD'nin İran'ın güneyine "meşru müdafaa" amaçlı saldırı düzenlemesi ve İran'ın bir ABD uçağı ile insansız hava aracına ateş açması, sürece ilişkin temkinli yaklaşımı artırıyor. Anlaşma süreci kırılgan bir zeminde ilerlemeye devam ediyor.

Piyasaların yönü üzerinde, haftanın geri kalanında açıklanacak olan ABD büyüme verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon açısından yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verileri belirleyici olacak.

Analistler, Kurban Bayramı nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğunu hatırlatırken, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini bildirdi.