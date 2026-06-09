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Dün ons altındaki artışın etkisiyle yükselen gram altın, günü yüzde 0,2 primle 6 bin 420 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 6 bin 433 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 640 liradan, cumhuriyet altını ise 42 bin 370 liradan satılıyor.

ONS ALTIN 4.335 DOLAR SEVİYESİNDE

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da yükseliş eğilimini sürdürüyor. Ons altın yüzde 0,1 değer kazanarak 4 bin 335 dolar seviyesinde bulunuyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER FİYATLARI DESTEKLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen anlaşma sürecine ilişkin olumlu mesajlar verdi. Trump, “Önümüzdeki 2 hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, olası bir bölgesel savaş durumunda İsrail’in yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıklaması dikkat çekti.

Orta Doğu’daki gerilimin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarında ve dolar endeksinde görülen düşüş, altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

FED BEKLENTİLERİ ALTINI BASKILAYABİLİR

Buna karşın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz artırımı yapabileceğine yönelik beklentilerin devam etmesi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Analistler, altın fiyatlarında yönün hem jeopolitik gelişmeler hem de merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentilerle şekillenmeye devam edeceğini belirtiyor.