Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının güçlü altın alım stratejileri ve faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler, kıymetli maden piyasasındaki hareketliliği canlı tutmaya devam ediyor. Ons altındaki yukarı yönlü ivme ile iç piyasadaki dinamiklerin birleşimi, gram altın yatırımcısının odağını yıl sonu hedeflerine çevirdi.
Gram altın bu seviyelere gelecek: Uzmanlar rakam ve tarih verdi
Ons altındaki yükseliş ve döviz kuru, gram altında yıl sonu hedeflerini hareketlendirdi. Ara geri çekilmelerin teknik düzeltme olduğunu belirten analistler, merkez bankalarının alımları ve küresel belirsizliklerle yıl sonuna doğru yeni rekor bantlarının test edilebileceğini öngörüyor.Kaynak: Haber Merkezi
DÜZELTME HAREKETLERİ ALIM FIRSATI MI?
Son dönemde yaşanan fiyat hareketlerini değerlendiren piyasa uzmanları, rekor seviyelerin ardından gelen geri çekilmelerin bir yön değişimi değil, geçici bir teknik düzeltme olduğunu vurguluyor.
Uzmanlara göre, küresel belirsizliklerin korunduğu bir ortamda geri çekilmeler orta ve uzun vadeli yatırımcılar açısından kademeli alım fırsatları sunuyor.
YIL SONU VE ORTA VADELİ TAHMİN SEVİYELERİ
Piyasa analistleri ve uluslararası finans kurumlarının yıl sonu senaryolarında öne çıkan temel başlıklar, ons altındaki direnç seviyelerinin kırılmasıyla iç piyasada gram altının kademeli olarak yeni rekor bantlarını test edeceğini gösteriyor.
Piyasadaki uzman görüşlerine göre yıl sonuna doğru gram altında yeni rekor seviyelerin test edilebileceği, uzun vadeli projeksiyonlarda ise ons altındaki küresel ivmeye bağlı olarak daha yüksek bantların gündeme gelebileceği hesaplanıyor.
MERKEZ BANKALARI VE GÜVENLİ LİMAN TALEBİ
Standard Chartered ve JP Morgan gibi küresel finans devlerinin değerlendirmelerine göre, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme adımları ve yatırımcıların güvenli liman arayışı altın talebini destekleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.
. Piyasa uzmanları, kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade makroekonomik göstergelerin ve küresel faiz kararlarının izlenmesi gerektiğinin altını çiziyor.