Gram altın bu seviyelere gelecek: Uzmanlar rakam ve tarih verdi

MERKEZ BANKALARI VE GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

Standard Chartered ve JP Morgan gibi küresel finans devlerinin değerlendirmelerine göre, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme adımları ve yatırımcıların güvenli liman arayışı altın talebini destekleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.