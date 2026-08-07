Gram altın 8 bin lira olur mu? Zafer Ergezen açıkladı

KALICI YÜKSELİŞ BEKLEMEK ZOR

Bu nedenle altın ve gümüş gibi kıymetli metallerde yükselişler görülse bile güçlü ve kalıcı bir yükseliş trendi beklemek zor. Piyasalar üzerindeki baskı bir süre daha hissedilecek. Ancak merkez bankalarının yeniden faiz indirimlerine başlaması ve dolar endeksinin geri çekilmesiyle birlikte altın ve gümüşte daha güçlü alımlar ve daha belirgin yükselişler görülebilir" dedi