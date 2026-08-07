ABD'de temmuz ayında tarım dışı istihdamın 23 bin kişi azalmasıyla ekonomide soğuma sinyalleri güçlendi. Beklentileri altüst eden veri sonrası dolar sert değer kaybederken altın, gümüş ve küresel borsalar yükselişe geçti.
Gram altın 8 bin lira olur mu? Zafer Ergezen açıkladı
ABD'de beklentilerin çok altında gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası altın ve gümüşte yükseliş hız kazandı. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen gram altında 8 bin lira ihtimalini değerlendirdi.Kaynak: Haber Merkezi
Peki bu yükselme nereye kadar devam edecek? Altın fiyatlarında yeni hedef ne? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altında 8 bin lira ihtimalini konuştu.
KALICI YÜKSELİŞ BEKLEMEK ZOR
Bu nedenle altın ve gümüş gibi kıymetli metallerde yükselişler görülse bile güçlü ve kalıcı bir yükseliş trendi beklemek zor. Piyasalar üzerindeki baskı bir süre daha hissedilecek. Ancak merkez bankalarının yeniden faiz indirimlerine başlaması ve dolar endeksinin geri çekilmesiyle birlikte altın ve gümüşte daha güçlü alımlar ve daha belirgin yükselişler görülebilir" dedi
Şu an altın ve gümüşte yaşanan hareketi daha çok tepki yükselişi olarak değerlendiren Ergezen, "Bu varlıklar daha önce ciddi değer kaybetmişti ve şimdi bir dengeleme süreci yaşıyorlar. Bu durum yeni bir yükseliş trendinin başladığı anlamına gelmiyor. Bir süre daha piyasayı izlemek ve beklemek gerekiyor. Yatay bir piyasa görünümü devam edebilir" şeklinde konuştu.
Önümüzdeki yaklaşık bir aylık dönemde altın fiyatlarının seyri hakkında öngörüd4e bulunan Ergezen, "Sert düşüş yerine hafif yukarı eğimli hareketlerin görülme ihtimali daha yüksek. Ons altın tarafında 4.400 dolar seviyesi önemli bir direnç konumunda ve bu seviyenin ilk etapta aşılması kolay görünmüyor
Bunun üzerinde ise 4.800-5.000 dolar bandı bulunuyor. Bu yıl içerisinde ons altının 4.800-5.000 dolar bandının üzerine çıkması beklenmiyor" dedi.
"Gram altın tarafında ise 6.800-7.000 TL seviyeleri önemli direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması kolay olmayacaktır" diyen uzman isim, yıl içerisinde 7.500-7.600 TL bandının üzerine çıkılmasının da mevcut şartlarda zor olduğunu ifade etti.
GRAM ALTIN 8000 LİRAYA YÜKSELECEK Mİ?
Ergezen, "Ancak yıl sonuna doğru, özellikle kasım ve aralık aylarında faiz indirimlerinin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketlerin güç kazanması mümkün olabilir" dedi.
Gram altının 8000 TL seviyesine ulaşıp ulaşamayacağına ilişkin beklentide ise Ergezen, "Mevcut veriler ışığında bu yıl için böyle bir öngörüm yok. Yıl sonu için 7500-7600 TL seviyeleri daha makul.
Ancak dolar endeksinin 98 seviyesinin altına inerek 97-96 bandına gerilemesi durumunda 8.000 TL seviyeleri ve üzeri de konuşulabilir.
Mevcut tabloda ABD enflasyonu ve tahvil faizleri dikkate alındığında, 8.000 TL seviyesinin 2027 yılına kalma ihtimali daha yüksek görünüyor" şeklinde konuştu.