Trump'ın açıklamaları sonrası fırlayan altın, Kapalıçarşı'da 7 bin 595 TL'den işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın piyasaya yönelik açıklamaları beklenirken Trump'ın doları 'yere çakan' söylemleri, altında yükseliş trendini devam ettirdi. Güne yüzde 1,34 artışla başlayan Ons altın 5 bin 246 doları gördü.

28 OCAK ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın - 7.312,64 (Alış) 7.313,53 (Satış)
Çeyrek Altın - 12.283,00 (Alış) 12.405,00 (Satış)
Yarım Altın - 24.567,00 (Alış) 24.810,00 (Satış)
Cumhuriyet Altını - 48.983,00 (Alış) 49.430,00 (Satış)

İşte 28 Ocak 2026 güncel Altın fiyatları:

