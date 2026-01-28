Trump'ın açıklamaları sonrası fırlayan altın, Kapalıçarşı'da 7 bin 595 TL'den işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası'nın piyasaya yönelik açıklamaları beklenirken Trump'ın doları 'yere çakan' söylemleri, altında yükseliş trendini devam ettirdi. Güne yüzde 1,34 artışla başlayan Ons altın 5 bin 246 doları gördü.
28 OCAK ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram Altın - 7.312,64 (Alış) 7.313,53 (Satış)
Çeyrek Altın - 12.283,00 (Alış) 12.405,00 (Satış)
Yarım Altın - 24.567,00 (Alış) 24.810,00 (Satış)
Cumhuriyet Altını - 48.983,00 (Alış) 49.430,00 (Satış)
