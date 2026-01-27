Galatasaray’ın efsane kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera, Ovacion'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımla unutulmaz anılar biriktirdiğini dile getiren Muslera, Türkiye yıllarını "en doğru karar" olarak tanımladı.

MUSLERA’DAN GALATASARAY İTİFARI: ‘VERDİĞİM EN İYİ KARARDI’

Galatasaray’a attığı imzanın en doğru karar olduğunu dile getiren Muslera, "Kişisel anlamda verdiğim en iyi karardı. Türkiye'deki lig çok küçümseniyor ama aslında son derece rekabetçi, statları üst düzey ve atmosferi çok güçlü bir lig" sözlerini sarf etti.

‘GALATASARAY BENİM İKİNCİ YUVAM’

Galatasaray’ın ikinci evi olduğunu ve burada en güzel zamanlarını geçirdiğini belirten Muslera, "Galatasaray benim ikinci evim. Hem futbol hem de hayat açısından... Orada uzun yıllar oynadım, kaptanlık yaptım, iki çocuğum Türkiye'de doğdu ve ailemi orada kurdum" açıklamasında bulundu.

Galatasaray'ın kendisi için kullandığı "efsane" ifadesine de değinen Muslera, bu unvanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu dile getirdi. Kulüple bağının futbolu bıraktıktan sonra da süreceğini vurgulayan deneyimli kaleci, Galatasaray ile halen kulüpler arası iş birliği içinde olduklarını da açıkladı.