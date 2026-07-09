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NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Trump'a seslenen Özmen'in duygusal çağrısı dikkat çekerken, Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce Trump'ın öz kızı olduğunu iddia ederek hukuki süreç başlattığını ve DNA testi talep ettiğini açıklayan Ankara'da yaşayan Necla Özmen, Trump'ın Türkiye ziyareti sırasında kameraların karşısına geçti.

Gözyaşları içinde konuşan Özmen, "Koskoca dünya liderisin babacığım... Bir kızına sahip çıkamadın" sözleriyle Trump'a seslendi. Özmen'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ARİF VERİMLİ TEŞHİSİ KOYDU

Yaşananların ardından Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Verimli, Özmen'in iddialarını "sanrı" olarak değerlendirdi.

Paylaşımında, "Bu kadıncağıza gerçekten üzülüyorum. Bu durum bir sanrıdır. Trump DNA testi yaptırsa ve biyolojik bağı olmadığı ortaya çıksa bile buna inanmayacaktır" ifadelerini kullanan Verimli, konunun psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bir sosyal medya kullanıcısının, "Bence sosyal medyadan gelir elde etmek için bunu sürdürüyor" yorumuna da yanıt veren Verimli, "Hayır, öyle değil." ifadelerini kullanarak bunun tedavi edilebilir bir rahatsızlık olduğunu dile getirdi. Ünlü psikiyatrist ayrıca, "Kötü bir son yaşanmasından endişe ediyorum" sözleriyle kaygısını paylaştı.