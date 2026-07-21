Gözünden hiçbir şey kaçmıyor: Yüzü görüyor, anında alarm veriyor

Eğer kişi bizim veri tabanımıza kayıtlı olan bir kişi ise bize düşük seviyeli bir alarm gönderiyor. Yani tehlikesiz bir durum oluşturduğunu bize söylüyor. Eğer kişi veri tabanımıza kayıtlı olmayan yetkisiz bir kişi ise bize yüksek seviyeli bir alarm gönderip bu olaya anında müdahale etmemizi sağlıyor. Aynı zamanda bu alarmların anlık görüntüsünü, alarmın konumunu ve alarm içeriğini mobil uygulamamızda anlık olarak görüntüleyebiliyoruz" dedi.