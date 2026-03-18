İddiaya göre, trafikte seyreden otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflardan otomobil sürücüsü motosikletli kuryeyi darbetti. Çevredeki kişilerin araya girmesiyle kavga son buldu.

Bunun üzerine otomobil sürücüsü aracına binerek tartıştığı motosiklet sürücüsünü ezerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAVGA KAMERADA

Motosikletli kuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil sürücüsünün kuryeyi önce darbettiği, ardından araca binip ezerek kaçtığı anlar yer aldı.