Kayseri'nin Talas ilçesinde apartman görevlisini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, savunmasında "Beni bayıltıp kullanıyordu. Bıçağı çok kez salladım" dedi.



Talas ilçesinde 1 Eylül 2025'te meydana gelen olayda apartman görevlisi B.A.'yı bıçaklayarak öldüren B.U.'nun yargılanmasına başlandı. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık B.U. ve B.A.'nın müşteki eşi ile taraf avukatları katıldı.



Duruşmada kendini savunan B.U., bina görevlisi B.A.'nın kendisini uyutarak istismar ettiğini öne sürerek, "Ben Avrupa'dan geldim. Bir müddet sonra benden faydalanmaya başladı. Ben uyurken bayıltıyor kullanıyordu. Psikolojik sorunum yok. Esrar içerim. Bir kaç kez başka madde içtim. Son olarak olaydan 3 gün önce içtim. Alkolü de bazı zamanlarda içerim. Masumum. Pis sapıktı. Bıçakla öldürdüm. Bıçağı çok kez salladım" dedi.



Olayda hayatını kaybeden B.A.'ın eşi S.A. ise sanığın sürekli kendilerini tehdit ettiğini ve olaydan 3 ay önce eşine bıçak gösterdiğini belirterek, "Kapıdan ses geldi. Açtım baktım eşimi bıçaklıyor. Bağırdım. Bana da saldırmaya çalıştım. Kenarda sopa vardı eşim onunla vurdu. Bende onun fırsatıyla kaçtım. Ben bağırdım ‘polis ambulans çağırın' diye. Küfür hakaret duymadım ama defalarca bıçakladı" diye konuştu. Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.