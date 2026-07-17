Emirdağ Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Y. isimli genç kız ile sevgilisi H.G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Gözü dönmüş kadın sanayiyi birbirine kattı: Afyonkarahisar’da çekiçli intikam - Resim : 1

Tartışmanın ardından sinirlenen genç kadın, H.G.'nin dükkanına giderek, eline aldığı çekiçle iş yerinin camlarını kırıp, sevgilisinin aracına zarar verdi.

Gözü dönmüş kadın sanayiyi birbirine kattı: Afyonkarahisar’da çekiçli intikam - Resim : 2

A.Y.'nin sinir krizi geçirerek aracın camlarına çekiçle vurduğu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olup olmadıkları ise bilinmiyor.

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