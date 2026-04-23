Göztepe, Süper Lig’de cumartesi günü Antalyaspor’u konuk etmeye hazırlanırken, savunma oyuncusu Furkan Bayır’dan kötü haber geldi.

Yaklaşık 3 hafta önce antrenmanda çapraz bağ sakatlığı yaşayan 26 yaşındaki stoperin ameliyat olacağı ve önümüzdeki hafta operasyon geçireceği belirtildi.

Sezonu kapatan Furkan’ın yaz kampına kadar yoğun bir tedavi sürecine gireceği ve yeni sezona yetiştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Bir buçuk sezondur Göztepe formasını giyen deneyimli oyuncu, bu sezon Süper Lig’de 9 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 4’ünde ilk 11’de sahaya çıkan Furkan Bayır, toplam 339 dakika süre aldı.