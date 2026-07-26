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Kaynak: DHA

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, kaleci transferi için çalışmalarına hız verdi.

İzmir temsilcisi, Kasımpaşa'nın genç kalecisi Ali Emre Yanar ile temaslarını sürdürürken, alternatif isim olarak Luka Gugeshashvili'yi gündemine aldı.

GÜRCÜ BASINI TRANSFERİ DUYURDU

Gürcistan basınında yer alan haberlere göre Göztepe, PAOK'un kadrosunda bulunan ve geçtiğimiz sezonu Atromitos'ta kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki Luka Gugeshashvili ile anlaşma aşamasına geldi.

DENEYİMLİ KALECİNİN KARİYERİ

Futbol kariyerine Dinamo Tiflis'te başlayan Gürcü kaleci, daha sonra Jagiellonia Bialystok, Dila Gori, Karabağ, Panserraikos, PAOK ve Atromitos formalarını giydi.

MİLLİ TAKIMDA DA GÖREV ALDI

Gürcistan A Milli Takımı'nda üç kez görev yapan Luka Gugeshashvili, geçtiğimiz sezon Atromitos formasıyla 10 resmi karşılaşmada görev yaptı. Göztepe'nin transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği ifade ediliyor.