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Sezon başından bu yana savunmada yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Stanimir Stoilov, Eyüpspor deplasmanında ilk 11'de önemli değişikliklere hazırlanıyor. Sakatlıklarını atlatan ve milli ara boyunca takımla birlikte çalışan Gambiyalı stoper Sonko Sundberg ile Brezilyalı savunmacı Allan Godoi'nin, herhangi bir aksilik yaşanmaması hâlinde karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Stanimir Stoilov'un, Sonko Sundberg ve Allan Godoi'nin takıma dönmesiyle birlikte Taha Altıkardeş ve genç oyuncu Ege Yıldırım'ı yedek kulübesine çekmesi bekleniyor. Öte yandan Bulgar teknik adamın, hazırlık maçlarında sol kanatta görevlendirdiği Gökdeniz Bayrakdar'ın performansından memnun kaldığı öğrenildi. Stoilov'un, Richard Akonnor'u yedek bırakarak Gökdeniz'e ilk 11'de şans verebileceği ifade ediliyor.

Sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemeyen Tanzanyalı orta saha oyuncusu Novatus Miroshi de takıma dönüyor. Miroshi'nin, Eyüpspor deplasmanında İngiliz futbolcu Alex Matos'un yerine ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.