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Kaynak: AA

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında yarın Çaykur Rizespor’u İzmir’de konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk 5 haftasında elde edemediği galibiyet hasretine taraftarı önünde son vermek için sahaya çıkacak.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlenirken, mücadelede Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Süper Lig’de henüz kazanamayan Göztepe, aynı zamanda geride kalan haftalarda kalesinde en fazla gol gören ekip olarak dikkati çekiyor. İzmir temsilcisi, sahasında oynayacağı karşılaşmada 3 puanla tanışmayı amaçlıyor.

İlk 5 haftadan 2 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligin son basamağında bulunuyor.

Göztepe, geçen sezon Çaykur Rizespor ile oynadığı iki karşılaşmada da galibiyete uzandı. İzmir ekibi, deplasmandaki mücadeleyi 3-0, kendi sahasındaki karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekipte savunma oyuncuları Sundberg ve Godoi’nin yanı sıra İbrahim Sabra, Furkan Bayır ile Miroshi’nin sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev alması beklenmiyor.