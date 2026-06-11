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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, transfer çalışmalarına hız verdi.

Sarı-kırmızılıların, Brezilya Serie A ekiplerinden Coritiba forması giyen 20 yaşındaki sol bek Joao Almeida'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

AVRUPA KULÜPLERİNİN DE RADARINDA

Coritiba ile Aralık 2029'a kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, kariyerinde şu ana kadar 29 resmi maçta görev yaptı.

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen performansıyla dikkat çeken Almeida'nın Avrupa'dan birçok kulüp tarafından takip edildiği belirtildi.

Yaklaşık 400 bin euro piyasa değerine sahip olan Brezilyalı futbolcu; hızı, atletik özellikleri ve hücuma verdiği katkıyla ön plana çıkıyor.

SCOUT EKİBİNİN YENİ KEŞFİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Joao Almeida'nın, son yıllarda birçok genç yeteneği keşfeden Göztepe scout ekibinin raporları doğrultusunda gündeme geldiği ifade edildi.

Sport Republic yönetimindeki İzmir temsilcisinin, genç ve gelişime açık oyunculara yatırım yapma stratejisi doğrultusunda bu transfer üzerinde çalıştığı öğrenildi.

İSMAİL KÖYBAŞI SONRASINA HAZIRLIK

Göztepe'de tecrübeli futbolcu İsmail Köybaşı'nın teknik ekibe katılmaya hazırlanmasının ardından sol bek pozisyonunda yeni bir yapılanma planlanıyor.

Yönetimin, mevcut kadroda bulunan Amin Cherni ile rekabet edecek, gelişime açık ve uzun vadeli katkı sağlayabilecek bir oyuncuyu kadroya kazandırmak istediği belirtildi.

REKABET KIZIŞABİLİR

Joao Almeida'ya Avrupa'dan farklı kulüplerin de ilgi göstermesi nedeniyle transfer sürecinin kolay geçmeyeceği ifade ediliyor.

Göztepe'nin önümüzdeki günlerde Coritiba ile resmi temaslarını hızlandırması bekleniyor.