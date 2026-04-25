Süper Lig’in 31. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Isonem Park’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 2-0 kazandı.

15 SANİYEDE TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmaya adeta fırtına gibi başlayan Göztepe, henüz 15. saniyede öne geçti.

Juan’ın kaydettiği gol, bu sezon Süper Lig’de atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Erken gelen gol tribünleri ayağa kaldırırken ev sahibi ekip oyunun kontrolünü kısa sürede eline aldı.

İLK YARIDA FİŞİ ÇEKTİ

Baskısını sürdüren Göztepe, 22. dakikada farkı ikiye çıkardı. Arda Okan Kurtulan’ın golüyle rahatlayan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda skoru belirledi.

İkinci yarıda Antalyaspor farkı azaltmaya çalışsa da Göztepe savunması hata yapmadı.

HASRET SONA ERDİ

Bu galibiyetle Göztepe, ligde üç maçlık kazanamama serisini bitirdi. İzmir ekibi ayrıca sahasında da beş maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Puanını 51’e çıkaran Göztepe, 6. sıradaki yerini korudu.

ANTALYASPOR ATEŞ HATTINDAN UZAKLAŞAMADI

Antalyaspor ise ligde üst üste üçüncü maçında puan alamadı. Akdeniz temsilcisi 28 puanda kalarak küme düşme baskısını daha fazla hissetmeye başladı.

Göztepe gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise Alanyaspor’u ağırlayacak.