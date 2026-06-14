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İzmir'in en köklü spor kulüplerinden Göztepe, 101. kuruluş yıl dönümünü geleneksel kutlamalarla taçlandırdı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, akşam saatlerinden itibaren Güzelyalı Sahili'nde bir araya gelerek kulüplerinin yeni yaşını büyük bir coşkuyla kutladı.

GÜZELYALI'DA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Saat 19.25 itibarıyla sahil boyunca toplanmaya başlayan binlerce taraftar, müzik, ışık ve lazer gösterileri eşliğinde unutulmaz bir gece yaşadı.

Kulübün renklerine gönül veren taraftarlar, marşlar ve tezahüratlarla kutlamalara eşlik etti.

MEŞALE ŞOVU GECEYİ AYDINLATTI

2006 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen organizasyonda saatler 22.00'yi gösterdiğinde Susuzdede Parkı'ndan ilk işaret fişeği atıldı.

Bu anın ardından başlayan meşale şovu, Güzelyalı Sahili'ni kırmızı ve sarı renklere boyadı. Yaklaşık 15 dakika sonra gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ise kutlamaların en dikkat çekici anlarından biri oldu.

101. YILA YAKIŞAN KUTLAMA

Yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlatan Göztepeliler, söyledikleri besteler ve marşlarla 101. yıl coşkusunu doyasıya yaşadı.

Ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada da büyük ilgi görürken Göztepe taraftarının kulübüne olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.