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Kaynak: DHA

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe, iki genç futbolcusuyla ilgili kararını verdi.

Sarı-kırmızılı yönetim, sağ bek Arda Okan Kurtulan ile kaleci Arda Özçimen'i yeni sezon kadrosunda tutma kararı aldı.

ARDA OKAN İÇİN GELEN TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Yaz transfer döneminin başında Galatasaray'ın da ilgilendiği Arda Okan Kurtulan için gelen teklifleri değerlendiren Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, önerilen bonservis bedellerini yetersiz buldu.

Yönetim, yerli oyuncuların değerinin her geçen gün arttığı transfer döneminde genç futbolcuyu satma planını şimdilik askıya aldı.

KALE ARDA ÖZÇİMEN'E EMANET

Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in ayrılığı sonrası gözler kaleci transferine çevrilirken, Göztepe yönetimi bu süreçte Arda Özçimen'e güven duyduğunu gösterdi.

Geçen sezonu Bandırmaspor'da kiralık geçiren genç file bekçisi, başarılı performansının ardından takıma daha hazır şekilde döndü.

ANKERSEN'DEN GÜVEN MESAJI

Başkan Rasmus Ankersen, Slovenya kampında yaptığı açıklamada Arda Özçimen'e güvendiklerini belirterek, "Arda geçen sezon Bandırmaspor'da başarılı bir dönem geçirdi. Takımımıza daha hazır ve olgun şekilde döndü. Burada da performansını sürdürürse hocamız forma şansını verecektir." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un da genç kaleciden memnun olduğu öğrenilirken, rekabeti artırmak adına yerli bir kaleci transferinin de gündemde olduğu belirtildi.