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Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig temsilcisi Göztepe, kadrosunu genç bir isimle güçlendirdi. İzmir ekibi, 21 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Alex Matos'u renklerine bağladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, transfere ilişkin resmi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz Chelsea FC akademisinden yetişen İngiliz hücum oyuncusu Alex Matos'un 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü Sheffield United FC ile anlaşmaya varmıştır."

Göztepe cephesinde hareketlilik bununla sınırlı değil. İzmir temsilcisi, Matos öncesinde Brezilyalı hücum oyuncusu Andre Henrique ve İrlandalı hücum oyuncusu Sinclair Armstrong ile sözleşme imzalamıştı.